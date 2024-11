Comiso. Gli articoli della Convenzione ONU del 1989 sui diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza.

Gli articoli della Convenzione ONU del 1989 sui diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza. Conoscerli, capirli, difenderli. È il progetto che verrà avviato dal 20 novembre nelle scuole primarie e secondarie di Comiso e Pedalino, a cura del Garante dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, l’avvocato Karis Pace. Le Dichiarazioni del garante e del sindaco Maria Rita Schembari

“Con il progetto “Gli articoli della Convenzione ONU del 1989 sui diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza. Conoscerli, capirli, difenderli”, – spiega il Garante – ci si rivolge a tutti i “fanciulli” delle classi primarie e secondarie di primo grado del Comune di Comiso e della Fraz. di Pedalino al fine di renderli CONSAPEVOLI e finanche esperti conoscitori dei diritti di cui loro stessi sono titolari. Tali diritti sono enunciati e sanciti nei primi 42 articoli della Convenzione ONU. Ai ragazzi – ancora l’avvocato Karis Pace – verrà affidato il compito di divenire autori delle illustrazioni di ciascuno di questi 42 articoli; le illustrazioni in discorso, a progetto ultimato, convoglieranno in un opuscolo dedicato alla Convenzione ONU del 1989 da diffondere anzitutto sul territorio comunale. La mole di articoli da illustrare ha reso necessaria la suddivisione del progetto in 3 parti da attuarsi in 3 anni. Il primo anno (A.S. 2024/25) sarà dedicato ai primi 15 articoli (5 da illustrare entro il 17 dicembre 2024; 5 entro il 17 marzo 2025; 5 entro il 19 maggio 2025); il secondo anno (A.S. 2025/26) sarà dedicato agli articoli compresi tra il 16 e il 30; il terzo (A.S. 2026/27) agli articoli compresi tra il 31 e il 42 (per gli anni scolastici 2025/26 e 2026/27 si provvederà a suddividere il lavoro in tre parti per anno e le date di consegna degli elaborati verranno definite successivamente)”.

“ Il Garante – aggiunge il sindaco Maria Rita Schembari – ha lavorato al testo di un video breve e divertente di presentazione del progetto; il video è già stato girato e verrà visionato, tramite LIM, dagli alunni di tutte le classi interessate insieme ai loro docenti. A questo video (prima puntata del “GaranTIGGì”) in cui viene spiegata la modalità attuativa della prima parte del progetto (illustrazione dei primi 5 articoli della Convenzione) ne seguiranno altri in cui si daranno aggiornamenti sul lavoro già svolto e su quello ancora da svolgere. Il mio ringraziamento – conclude il primo cittadino di Comiso – oltre ad andare all’avvocato Karis Pace che ha accettato di ricoprire il ruolo di garante a titolo completamente gratuito, va anche a coloro che, altrettanto gratuitamente stanno collaborando al progetto, come Giuseppe Ferlito che interpreterà il ruolo di giornalista del Garantiggì, Cettina Ricca e Elena D’Amato come insegnati” .

Salva