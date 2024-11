Sala conferenza Odcec Ragusa intitolata a Giovanni Di Blasi

La sala conferenza della sede dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Ragusa, in via Martoglio 5, è stata intitolata sabato scorso, alla presenza del presidente nazionale dei commercialisti, Elbano de Nuccio, alla memoria di Giovanni Di Blasi (1938-2012). Alla cerimonia, oltre ai familiari di Di Blasi, che è stato per tanti anni dirigente di categoria, il sindaco di Ragusa, Giuseppe Cassì, e il past president dell’Ordine, Daniele Manenti. L’occasione è stata anche un momento celebrativo dopo che l’assemblea generale dell’Odcec di Ragusa ha autorizzato il consiglio direttivo ad acquistare l’immobile di via Martoglio, condotto in locazione da anni. “Si è trattato – afferma il presidente dell’Ordine di Ragusa, Maurizio Attinelli – di un momento molto significativo ed emozionante, che ha fatto registrare una grande partecipazione, rispetto a cui ringrazio tutti, unitamente ai componenti del consiglio direttivo. Giovanni Di Blasi è stato un esempio per il suo contributo e la sua dedizione professionale nel campo della consulenza aziendale e contabile. Questo riconoscimento era assolutamente dovuto. La presenza del presidente nazionale Elbano de Nuccio, poi, ha contribuito ad amplificare ulteriormente la solennità di questa cerimonia. Rispetto a cui siamo rimasti tutti molto favorevolmente impressionati non dimenticando che il collega Di Blasi è stato quello che, più di altri, ha insistito per l’acquisto della sede, sostenendo l’importanza di avere un riferimento fisso sul territorio per dare prova e testimonianza della presenza del commercialista”. Il presidente de Nuccio ha chiosato: “Un grazie di cuore a tutti i colleghi che hanno partecipato, manifestando consenso e condivisione per il lavoro del nostro Consiglio. Un gruppo di persone che condivide un obiettivo comune può raggiungere l’impossibile. Complimenti all’Ordine di Ragusa per la scelta di ricordare Giovanni Di Blasi, un commercialista che ha contribuito a scrivere la storia della professione. E come dico sempre: avanti così”.

