Vittoria, Fratelli d’Italia: “Il sindaco elargisce incarichi a esperti per 48mila euro l’anno

I consiglieri comunali di Fratelli d’Italia Alfredo Vinciguerra, Monia Cannata, Pippo Scuderi e Valeria Zorzi esprimono la loro più ferma contrarietà per la recente decisione del sindaco di assumere due”esperti” con un compenso annuo di 48.000 euro ciascuno. Questa scelta rappresenta uno spreco inaccettabile di risorse pubbliche in un momento in cui la città ha bisogno di interventi concreti e non di consulenze costose e superflue.

Nello specifico un esperto è stato assunto per il “supporto nell’ambito dello sviluppo economico e delle attività produttive, con particolare riguardo all’affermazione della Legalità dei relativi processi economici” e l’altro per il “supporto nei rapporti con la Regione Siciliana e altri Enti Istituzionali, nonché nell’attività sindacale relativa alle Infrastrutture ambientali ed energetiche”.

“La decisione del sindaco Aiello è un vero e proprio schiaffo in faccia ai nostri concittadini che ogni giorno lottano con problemi reali come la sicurezza e il degrado urbano – dicono i consiglieri di FdI -. Mentre le strade della nostra città versano in condizioni critiche e la via Cavour è divenuto un deserto commerciale popolato da degrado e insicurezza si sprecano 50mila euro l’anno – sino alla fine del mandato del sindaco – per due figure di cui non si comprende l’effettiva utilità, visto che sono materie che può e deve trattare la giunta con gli assessori competenti. Ricordiamo che Aiello ha beneficiato dell’allargamento delle figure assessoriali e quindi basterebbe distribuire le deleghe ad assessori capaci: quindi o Aiello ritiene incapaci i suoi assessori e ha bisogno di incaricare esperti esterni o siamo dinanzi a prebende pre elettorali”.

“Infatti uno degli esperti è la figlia del consigliere comunale Artini, un tempo critico con l’amministrazione Aiello arrivando al punto di sottoscrivere la mozione di sfiducia e poi fulminato – come alcuni altri – sulla via di Damasco e adesso fedele a questa amministrazione comunale. Tale modo di gestire la cosa pubblica evidenzia come Aiello sia rimasto, come i signori feudali, fermo alle logiche del do ut des e non mancherà una nostra segnalazione alla Corte dei Conti in merito a questi due incarichi, al fine di vagliarne la legittimità”.

“Con 50mila annui si potrebbero pagare per tempo gli straordinari alla Polizia Locale, si potrebbe investire con la messa in campo della vigilanza privata nel nostro centro storico e nelle aree sensibili, si potrebbero effettuare interventi nelle aree degradate, riportando decoro urbano, e si potrebbe potenziare la videosorveglianza. Ma tutto ciò ad Aiello non interessa: prova ne è che già dopo il suo insediamento aveva cercato di assumere nel suo staff orde di fedelissimi ma poi quella decisione venne bloccata per le difficoltà di bilancio. Poi è tornato alla carica con pletore di esperti a titolo gratuito sino a questi giorni, in cui sta elargendo denaro pubblico per consulenze generiche”.

“Stiamo assistendo – concludono – all’ennesimo esempio di cattiva gestione delle risorse pubbliche, con nomine che sembrano più orientate a soddisfare logiche politiche che a rispondere alle reali esigenze della cittadinanza. Chiediamo con forza al sindaco di riconsiderare questa decisione irresponsabile. La sicurezza e il decoro urbano non possono essere sacrificati sull’altare dei desiderata di un uomo solo al comando”.

Salva