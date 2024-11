“A Casa per Natale con WIZZ”. Occasione economica per tornare in Sicilia

Wizz Air lancia il contest “A Casa per Natale con WIZZ”, un’occasione unica per gli studenti universitari fuori sede residenti al Nord di tornare a casa per le festività natalizie. Per partecipare al concorso, gli studenti tra i 18 e i 26 anni devono semplicemente condividere su Instagram una foto o un video che esprima cosa significa per loro passare il Natale in famiglia. Devono includere una breve descrizione, usare l’hashtag #ACasaPerNataleConWIZZ e taggare @wizzair. I partecipanti devono avere un profilo Instagram pubblico e seguire @wizzair. Il concorso sarà attivo da oggi, venerdì 15 novembre, fino al 22 novembre 2024.

I 50 studenti selezionati saliranno poi a bordo di un volo da Milano Malpensa a Catania il 18 dicembre, per un Natale indimenticabile con i propri cari.

“Il Natale è il momento perfetto per riunirsi con le persone che amiamo. Quest’anno, con ‘A Casa per Natale con WIZZ’, organizziamo un contest unico per 50 studenti che desiderano sorprendere i propri cari durante le festività. Con questo concorso, vogliamo creare un momento speciale e davvero indimenticabile per gli studenti e le loro famiglie. Qui a Wizz Air avvicinare le persone è sempre stato un pilastro fondamentale delle nostre operazioni. E non c’è niente di più importante, in questo periodo dell’anno, che stare insieme”, ha commentato Tamara Nikiforova, Senior Communication Manager di Wizz Air.

