Ragusa, Sallemi (FDI): “Contro il racket mafioso una forte risposta dello Stato”

“Lo Stato ha dato una risposta fortissima contro la Stidda che nel Ragusano vessava, con richieste estorsive, le imprese. I sette arresti odierni testimoniano il grandissimo lavoro della Procura Distrettuale Antimafia di Catania e della Questura di Ragusa: porgo loro i miei più sinceri complimenti per aver liberato il territorio da questo cancro. Le istituzioni sono vigili e presenti e invito sempre a denunciare. Gli sforzi delle forze di polizia sono tangibili e concreti per sostenere la libertà di impresa e, di conseguenza, la serenità di una provincia laboriosa come quella iblea”.

Lo ha dichiarato il senatore Salvo Sallemi di Fratelli d’Italia, componente della Commissione Antimafia, a seguito dell’importante operazione antimafia che ha avuto luogo a Vittoria e Comiso e che ha portato all’arresto di sette persone. Di queste, quattro sono state condotte in carcere e tre agli arresti domiciliari per il reato di estorsione in concorso, agg

