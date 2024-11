Ragusa, viola gli obblighi di sorveglianza speciale. Denunciato vittoriese

Gli Agenti della Squadra Volante hanno denunciato in stato di libertà un trentasettenne originario di Vittoria ma residente a Ragusa, ritenuto responsabile del reato di violazione degli obblighi inerenti alla Sorveglianza Speciale.

I fatti sono avvenuti nei giorni scorsi, in orario serale, nel centro di Ragusa, allorquando gli Agenti della Squadra Volante, durante i servizi di controllo del territorio, si sono recati diverse volte e in più giorni presso l’abitazione del trentasettenne ed hanno accertato che lo stesso non era in casa così come sarebbe dovuto essere in quanto sottoposto al regime della Sorveglianza Speciale.

