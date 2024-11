Calcio, il Vittoria balza in vetta e si concede un rinforzo

Il Vittoria, dopo il successo di domenica contro il Mazzarrone per tre a zero che ha consentito ai biancorossi di agganciare in vetta alla classifica Modica e Milanzzo, ha trovato un’intesa con il giovane talento Gabriele Tomasello per la stagione in corso. Il trequartista, 19 anni, arriva a rinforzare la squadra con un profilo giovane ma già ricco di esperienza e risultati.

Tomasello ha già dimostrato il suo valore nei campionati regionali. La sua crescita calcistica si è evidenziata nelle ultime due stagioni. Nel 2022/2023, dopo aver iniziato al Comiso, si è trasferito al Mazzarrone, dove ha messo a segno 3 gol e servito 7 assist. Nell’ultima stagione, 2023/2024, ha confermato il suo potenziale con 6 gol e 10 assist, risultando un elemento fondamentale per il gioco offensivo della sua squadra.

Gabriele Tomasello ha iniziato il suo percorso nel settore giovanile con Fair Play Comiso e Game Sport Ragusa, vestendo le maglie delle categorie Under 15, 16 e 17. Questi anni formativi sono stati cruciali per lo sviluppo delle sue abilità tecniche e della sua visione di gioco.

“Sono entusiasta di iniziare questa nuova avventura con il FC Vittoria – ha dichiarato Gabriele Tomasello -. Darò il massimo per contribuire ai successi della squadra e ripagare la fiducia che la società ha riposto in me.”

L’arrivo di Tomasello rappresenta un’importante aggiunta per il FC Vittoria, che punta su un giovane di talento per affrontare con determinazione gli impegni della stagione. La società e i tifosi sono entusiasti di accoglierlo e di vedere il contributo che potrà offrire alla squadra.

