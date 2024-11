Ragusa. Numerose aziende agricole vogliono curare il decoro delle aree verdi

“La manutenzione del verde pubblico, specie nelle periferie, in un territorio comunale molto vasto come quello di Ragusa – dichiara l’assessore al Verde Pubblico, Mario D’asta – è possibile solo in maniera strutturata e condivisa, principi cardine, del resto, di una comunità.

Per questo sono molto soddisfatto della risposta ad uno specifico bando pubblico di numerose aziende agricole legata appunto al decoro delle aree verdi, in particolare nelle nostre contrade.

Il servizio sarà coperto per i mesi di novembre e dicembre e diventerà strutturale a partire dal prossimo appalto.

Un segnale importante di cura e attenzione del nostro territorio, nell’ottica di una proficua collaborazione tra cittadini, imprese e Amministrazione”.

