Pozzallo. La “SeaEye5” sbarca 78 migranti

Per raccontarvi lo sbarco dei migranti che oggi pomeriggio sono arrivati a Pozzallo bisogna rimettere le lancette dell’orologio indietro di 48 ore. Martedì pomeriggio, la SeaEye5, la nave della ong tedesca, riesce ad intercettare tre barchini con migranti a bordo, per un totale di 110 unità. Tre barchini che, racconta la cronaca, sarebbero partiti dalla Libia di martedì mattina per poi perdersi nello sconfinato Mediterraneo, in balia delle onde. Via radio, i volontari della SeaEye5 chiedono di attraccare a Lampedusa consegnando l’intero carico umano, salvo poi accorgersi che, con una trentina di persone che stavano male per davvero, la destinazione palesata dal Ministero dell’Interno era quella del porto di Ortona, in Abruzzo. Tradotto in soldoni, due giorni di navigazione (con mare calmo) e casi di persone che necessitavano di cure mediche. Un guaio enorme.

Alle ore 18,36 di mercoledì pomeriggio, dopo aver trasbordato trentadue unità in una motovedetta della Guardia Costiera di Lampedusa (i casi più gravi, fra cui quattro donne incinte), giunge la notizia, sempre via radio, del cambiamento di rotta. Non più Ortona, ma Pozzallo. Il porto di Ortona, difatti, è troppo lontano e la nave “non è adatta a viaggi molto lunghi”, ha tenuto a sottolineare Gorden Isler, presidente di Sea-Eye.

I restanti 78 migranti sono arrivati qualche minuto dopo le ore 12,30 nella cittadina rivierasca. Le operazioni di sbarco si sono concluse alle ore 14,15 circa. Settantotto migranti, dicevamo, comprensivi di sei minori, tutti in buone condizioni di salute. Qualche caso di scabbia che sarà curato dal personale medico che lavora dentro l’hotspot portuale ma nulla di particolare. Le nazionalità: Egitto, Siria, Tunisia, Pakistan e Afghanistan.

Allo sbarco hanno collaborato le forze dell’ordine (carabinieri, poliziotti e agenti della Guardia di Finanza) oltre al prezioso lavoro della Protezione Civile di Pozzallo.

