Il modicano Domenico Pisana ospite d’onore al Cairo

Modica non è solo cioccolato, barocco, folklore e tradizioni.

Modica è, da sempre, anche città di cultura. Non soltanto per quanto ha dato nella storia della filosofia, della musica e della letteratura, ma anche per ciò che, in questi anni, sta offrendo nella scena poetica italiana.

E’ però tipico del nostro territorio, ma non solo, mostrare indifferenza per i presenti per poi rimpiangere gli assenti.

Scollarsi di dosso questo atteggiamento, che si trasforma in limite, significa riconoscere a questa città la presenza di un poeta, teologo e scrittore apprezzato a livello nazionale ed internazionale: Domenico Pisana.

Qualcuno potrebbe ridacchiare pensando al rapporto di collaborazione che questa testata ha con lo stesso Pisana, di cui per diversi anni è stato anche direttore responsabile.

Non c’è alcuna piaggeria né condizionamento. Ciò che scriviamo è semplicemente quanto ricaviamo dalla continua ed incessante attribuzione di premi e riconoscimenti, in Italia e all’estero, che il “modicano” Domenico Pisana continua a ricevere, oramai da anni, in virtù della sua produzione poetica, letteraria e saggistica.

L’ultimo riconoscimento, in ordine di tempo, è arrivato direttamente dalla Badr University de Il Cairo.

L’ateneo della capitale egiziana non solo ha riconosciuto il valore poetico del modicano, ma l’ha apprezzato ed approfondito al punto da invitare Domenico Pisana in Egitto, per una tre-giorni (dal 26 al 28 ottobre scorsi) di incontri, lezioni e letture della sua poetica e produzione letteraria.

Nella prima giornata al Cairo, Domenico Pisana, accompagnato in Egitto anche dal poliedrico artista modicano Guido Cicero, ha relazionato alla Terza Conferenza Internazionale della Badr Università, sul tema “Inclusione e diversità nell’era dell’ umanesimo digitale”, e tenuto altresì una le zione-dibattito sul tema “La poesia tra sogno e profezia per un nuovo umanesimo nell’era delle tecnologie”. Il giorno successivo è stato presentato il suo libro “Profili di tempo e d’anima”, che ha visto gli interventi critici di Lamia El Sherif El Sherif, docente ordinaria di letteratura comparata presso il dipartimento d’italianistica, e di Hussein Mahmoud , docente ordinario di letteratura italiana e Preside della facoltà di lingue e traduzione nonché autore della prefazione, e, infine, la lettura di alcune poesie di Pisana tradotte in arabo e declamate dalla studentessa universitaria Nour Hamed.

In segno di gratitudine, Domenico Pisana ha donato al Preside della facoltà egiziana Hussein Mahmoud il libro “Modica in un trentennio -percorsi di storia di una città in cammino 1980-2010” ed il volume di saggistica “Quel Nobel venuto dal sud – Salvatore Quasimodo tra gloria e oblio”.

Nell’ultimo giorno del tour egiziano, Domenico Pisana è stato ospite del Centro Culturale “Sia”, dove in collaborazione con la Biblioteca e Archivio Umberto I del Cairo, è stato presentato il libro “Letteratura come interpretazione della vita”. All’incontro era presente la scrittrice egiziana Safaa Elnagar con la quale si è avviato un confronto sul rapporto tra cultura Italiana ed egiziana, mettendo in evidenza, la visione e il ruolo della letteratura nella costruzione di ponti di comunicazione tra le due culture e la missione della letteratura nell’interpretare la vita.

L’incontro è stato moderato dalla Professoressa Wafaa Al-Bey, docente di Letteratura italiana all’Università di Helwan e direttrice della Biblioteca e dell’Archivio Umberto I de Il Cairo. A seguire c’è stato un intenso dialogo, agevolato anche dalla traduzione curata dal professore Islam Fawzi Mohamad, con il pubblico composto da docenti di scuola superiore e docenti universitari del Cairo.

“E’ stata una esperienza che mi ha gratificato ed arricchito – commenta Domenico Pisana al rientro nella sua Modica -. Sono stati tre giorni carichi di incontri, e confronti culturali e interreligiosi. Ringrazio vivamente tutti coloro che l’hanno resa possibile”.

Siamo noi, modicani, a ringraziare l’Università de Il Cairo per aver sottolineato la caratura internazionale di un nostro concittadino al quale non può non applicarsi quell’ universale detto evangelico “nemo propheta in Patria”, che non pregiudica certo la sua fama ed il suo riconoscimento, ma invita la cultura del nostro territorio e la città a mostrare un minimo di apprezzamento per un suo concittadino.

LE TESTIMONIANZE:

