Maxi rissa ieri sera, intorno alle 20, in via Cavour a Vittoria. Secondo quanto riferito da alcuni testimoni, circa 50 persone hanno iniziato a darsele di santa ragione scontrandosi in più momenti. La rissa è iniziata in piazza del Popolo ed è di fatto continuata lungo tutto il corso, fino al Largo Cavour. Spesso, infatti, i gruppetti si inseguivano per poi riprendere, più volte, a scontrarsi. Ad assistere alla scena, attoniti, commercianti e cittadini che sono fuggiti via impauriti.