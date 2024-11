Trasferta internazionale a Malta per il Modica Darts

Seconda partecipazione del Modica Darts all’ WDF Master & Open tenutosi a Malta da venerdi 1 a domenica 3 novembre.

È stata un’occasione importante per portare e promuovere il movimento freccettistico siciliano oltre i confini nazionali. La nutrita rappresentanza di modicani in pedana ha messo in luce prestazioni di gioco concluse con i complimenti e gli apprezzamenti da parte degli atleti pi esperti presenti, che hanno anche dispensato consigli su allenamenti e approcci a questo tipo di gare ben differenti dai tornei non ufficiali.

A rappresentare il Modica Darts in terra maltese sono stati Carlo Angelico, Mirko Caccamo, Stefano Caruso, Gianni Alessandrello, Carmelo Catrame e Federica Mazzone, i quali si sono cimentati nella modalità “Doppio”, “Master” ed infine domenica nella gara “Open”.

“È stata una bella esperienza non solo per l’esperienza agonistica ma anche per il confronto tecnico con altre realtà – spiegano dal Modica Darts -. Ci ha sorpreso molto l’essere riconosciuti da giocatori italiani e maltesi che guardano con interesse la nostra realtà modicana” che si sta facendo conoscere grazie ai social e alle varie iniziative sportive e non, come il gemellaggio avvenuto con la squadra maltese del Mqabba Tal-Giliu Darts Team avvenuto lo scorso Marzo a Modica e replicato anche in questa occasione con uno scambio reciproco di regali e gadgets tra le due squadre.

Anche la rubrica sportiva “Freccesport”, in collaborazione con il sito FreccetteItalia.it, ha dedicato ai modicani la prima pagina del suo approfondimento settimanale richiamando all’attenzione il logo del club modicano che inneggia la forza della Sicilia e una forte identità e determinazione.

Adesso, sino a dicembre 2024 il Modica Darts sarà impegnato nella conclusione degli impegni sportivi che porteranno ad un nuovo anno ricco di sfide e appuntamenti sportivi. A gennaio infatti il Club costituirà la MODICA DARTS ASD, una trasformazione formale che però permetterà i modicani di approcciarsi più facilmente ad ulteriori trasferte per eventi nazionali ed accogliere nuovi appassionati presso la loro sede di gioco.

Anche per il 2025 il Modica Darts sarà affiliato alla Federazione Italiana Gioco Freccette che a sua volta offre supporto per sviluppare la pratica sportiva su tutto il territorio nazionale.

