Chi è alla ricerca di prodotti vegetali per favorire il benessere dell’organismo a tutte le età, dovrebbe approfondire le informazioni rispetto all’olio di canapa prezioso grazie alle sue proprietà.

Che cos’è l’olio di canapa

Quando si parla di olio di canapa antidolorifico si fa riferimento a un integratore alimentare derivato dai semi di Cannabis Sativa privi di CBD. Questo elisir vegetale di alta qualità ricco di preziosi nutrienti è del tutto legale e non ha nulla a che fare con lo sballo o con le sostanze stupefacenti.

L’olio di canapa è sicuro e privo di effetti psicotropi poiché non contiene né THC né CBD che la pianta sviluppa solo a livello del fiore. Può essere aggiunto a ogni piatto o assunto da solo, sebbene sia previsto anche un uso topico direttamente nella zona interessata.

Come si produce l’olio di canapa

L’olio di canapa si produce dai semi della pianta tramite spremitura a freddo poiché si tratta del metodo che mantiene intatti i nutrienti. Derivando dai semi e non dai fiori come capita invece nel caso dell’olio CBD, quello di canapa non contiene cannabinoidi perciò non ha un effetto rilassante e distensivo. Invece, l’olio prodotto dai semi della pianta di canapa si caratterizza per un’alta concentrazione di acidi grassi, vitamine e sali minerali.

Acidi grassi polinsaturi. Gli Omega 3 e gli Omega 6 sono particolarmente preziosi per l’organismo che non è in grado di produrli in autonomia. Grazie agli Omega 3 e 6, l’olio di canapa aiuta a contrastare il colesterolo e ridurre lo stato infiammatorio dei tessuti.

e gli sono particolarmente preziosi per l’organismo che non è in grado di produrli in autonomia. Grazie agli Omega 3 e 6, l’olio di canapa aiuta a e ridurre lo stato infiammatorio dei tessuti. Interessante è poi il contenuto dell’olio di canapa bio di vitamina E e del gruppo B. La prima vanta proprietà riparatrici soprattutto per la pelle sensibile, scottata, secca, desquamata, arrossata. Infatti, si usa sulle pelli mature o che soffrono di dermatite e acne . Inoltre, la vitamina E, la più diffusa tra le vitamine, ha proprietà antiossidanti, antivirali, antibatteriche che sono una manna per il sistema immunitario. Per quanto concerne le vitamine del gruppo B , l’olio di canapa bio contiene importanti concentrazioni di vitamina B9 (acido folico) e B12 , entrambe essenziali per la reattività del sistema immunitario a tutte le età.

e del gruppo B. La prima vanta soprattutto per la pelle sensibile, scottata, secca, desquamata, arrossata. Infatti, si usa sulle pelli mature o che soffrono di . Inoltre, la vitamina E, la più diffusa tra le vitamine, ha che sono una manna per il sistema immunitario. Per quanto concerne le , l’olio di canapa bio contiene importanti concentrazioni di (acido folico) e , entrambe essenziali per la a tutte le età. Sali minerali. Infine, l’olio di canapa estratto a freddo è ricco di calcio, potassio, zinco, magnesio, fosforo. In pratica, si tratta di un prezioso complesso oligominerale che mantiene l’organismo in buona salute.

I principali estratti naturali contro il dolore articolare

Quando si parla di antidolorifici e antinfiammatori, ci sono più sostanze che la natura mette a disposizione per avere un po’ di sollievo, non solo la canapa. Infatti, l’artiglio del diavolo è molto conosciuto proprio per contrastare dolore e infiammazione. Vanta un potere analgesico che aiuta anche in caso di patologie croniche, come ad esempio l’artrite, favorendo la mobilità.

La curcuma è un altro ingrediente molto noto, soprattutto a chi ama la cucina indiana ed esotica. Dal colore giallo intenso, è una radice da sempre utilizzata per via del suo potere antinfiammatorio che promuove la salute delle articolazioni e dell’organismo intero.

