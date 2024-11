Elezioni USA, due contee della Pennsylvania decideranno il voto?

Situato nel cuore della Pennsylvania orientale Bethlehem è inserita in una delle due contee statali che sono stati battitori liberi nelle ultime quattro elezioni presidenziali e che possono decidere chi controllerà la Casa Bianca l’anno prossimo. Northampton County, sede dell’ex stabilimento di Bethlehem Steel – una volta il più grande produttore mondiale di acciaio – è una delle due contee blu dello Stato di Keystone, insieme a Erie County. Ora considerata una contea swing nel più grande stato dove si deciderà la battaglia del voto, Northampton sta ricevendo un’attenzione significativa quest’anno. I democratici hanno visitato la contea in settembre. Il candidato repubblicano presidenziale M. Johnson, si è fermato ripetutamente nella più grande zona della Lehigh Valley, vistando per due volte Bethlehem. L’attenzione sottolinea quanto la contea sarà importante nel determinare il candidato presidenziale vincente in Pennsylvania e, per estensione, la Casa Bianca. “Queste fluttuazioni tra Donald Trump e Joe Biden e Barack Obama, penso, siano indicative del fatto che siamo veramente un vero e proprio leader”, ha detto a ET Northampton County GOP presidente G. Geissinger. “Riflettiamo l’atmosfera nazionale così come quella del Commonwealth abbastanza bene, perché la nostra demografia riflette accuratamente il cross-section di tutti. Noi abbiamo una buona e solida quota di indipendenti che ci consentirà di vincere.”

Ma c’è chi non si fida del tycoon

Infatti, chi non la pensa proprio così è l’insegnante in pensione di Bethlem M.J. Langman, preoccupata che l’ex presidente Trump taglierà la sicurezza sociale, oltre alla sua pensione. la sua ancora di salvezza. “Mentre Trump ha detto che quest’anno non avrebbe fatto alcun cambiamento alla sicurezza sociale, ha discusso di tagli in passato, anche nel 2020, durante l’ultimo anno della sua amministrazione, e per questo che io di lui non mi fido”, ha concluso l’insegnante.

Salva