Scontro tra due mezzi pensanti sulla A-19, traffico in tilt

Palermo – Scontro tra due mezzi pesanti sull’autostrada A – 19 Palermo-Catania tra Villabate e Bagheria, in direzione del capoluogo etneo. Nello scontro tra due mezzi pesanti sono rimasti feriti i due conducenti, mentre quintali di frutta e verdura trasportati da uno dei due autocarri, sono finiti lungo la carreggiata. Il Traffico è andato in tilt, a causa della grossa quantità di prodotti finita sull’asfalto, tanto che è stato necessario chiudere il tratto alla circolazione delle auto in attesa dell’arrivo dei soccorsi e del personale dell’Anas. Sul posto, oltre alla Polizia stradale per i rilievi dell’incidente e la gestione della viabilità per far defluire il traffico, anche i sanitari del 118 che hanno trasportato i due autotrasportatori in ospedale, un 53enne e un 51enne. Le loro condizioni non sarebbero preoccupanti.

