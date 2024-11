Pubblicato il nuovo libro della modicana Franca Cavallo

E’ in distribuzione il nuovo libro di poesie e racconti della scrittrice modicana Franca Cavallo, dal titolo “Fiori di latta”, edizioni “Dialogo”. La prefazione è di Domenico Pisana, presidente del Caffè Letterario Quasimodo, organismo di cui la Cavallo è cofondatrice. “La raccolta – spiega Pisana – ha il sapore di carezze connotate di profili incisi di comunicabilità, scheggiati a brecce e delineati in forme semantizzate in complessi emozionali”. Sono una ottantina di pagine di intensa e coinvolgente lettura, come del resto gli altri lavori dell’autrice.

