Ancora furti a Modica. Stavolta i ladri sono stati ripresi dalle telecamere

Sono ricominciati, anche se per la verità non sono mai finiti, i furti nelle abitazioni a Modica. Diversi gli episodi delittuosi denunciati di cui sono stati vittima i residenti nelle popolate zone rurale alla periferia di Modica. Per ultimo, ma non ultimi, i residenti di contrada Scardacucco Piano Ceci a Modica, funestati, da un mese a questa parte, da una serie interminabili furti in abitazione. Da quanto è stato constato, attraverso telecamere private, pare che siano due individui munititi di una borsa con attrezzi, atto allo scasso. I cittadini, e non solo quelli delle zone periferiche sono fortemente preoccupati, oltre che spaventati e chiedono con forza alle forze dell’ordine di istituire dei servizi mirati al fine di scongiurare che episodi simili continuino a perpetrarsi.

