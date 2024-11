America nell’incertezza…l’opinione di Rita Faletti

Martedì prossimo gli occhi del mondo saranno puntati sul voto che deciderà da chi la più grande democrazia sarà governata per i prossimi quattro anni. Kamala Harris o Donald Trump? La sfida tra i due continua a suon di colpi sotto la cintura, accuse e provocazioni a distanza che non spostano in modo percettibile una situazione di sostanziale parità. Degli stati in bilico, gli swing states, fondamentali sono i voti di Wisconsin, Michigan e Pennsylvania, i tre dove maggiore è l’indecisione. In questa campagna elettorale trash, le questioni importanti, economia e inflazione, sono state toccate appena da entrambi i candidati che si sono concentrati su temi meno complessi e di facile presa sulle folle dei presenti, come aborto e immigrazione, i rispettivi cavalli di battaglia di Kamala e Donald. Il diritto all’aborto è molto sentito dalle donne che confidano nella vittoria della candidata democratica, motivo per cui Trump, che nel precedente mandato lo aveva reso incostituzionale sostenendo la sentenza della Corte Suprema, ha pensato di ammorbidire la sua posizione delegando la decisione ai singoli stati. Altro argomento sensibile è la tassazione che il tycoon vuole abbassare a imprese e lavoratori dipendenti e eliminare sulle mance. In ambito sanità, Trump ha annunciato che non farà tagli, mentre Harris vuole estendere il piano Medicare riducendo i costi per tutti. In tema di politica fiscale, Harris vuole abrogare le agevolazioni per coloro che guadagnano oltre 400mila dollari all’anno e quella relativa all’aliquota per le grandi aziende (dal 21% al 28%). C’è da dire che l’economia americana va a gonfie vele con il Pil aumentato dell’8,7% e la disoccupazione ai minimi storici. Il merito va tutto a Joe Biden e sorprende che non gli venga riconosciuto abbastanza. L’economia americana è la prima a livello mondiale, secondo l’Economist “the envy of the world”, l’invidia del mondo. Poi c’è l’argomento principe, l’immigrazione, su cui Trump non ha dubbi: gli Stati Uniti sono diventati “il bidone della spazzatura del mondo”, bisogna chiudere le frontiere e aumentare i controlli. Harris è d’accordo sul secondo punto ma ritiene sia necessario adottare nuove regole che favoriscano l’ingresso di immigrati regolari. Un capitolo a parte, di non grande interesse per l’americano medio, è la politica estera, almeno non quanto l’economia. Eppure, alcune decisioni non potranno non avere riflessi sulle alleanze e le relazioni con i paesi della Ue e lasciare inalterato l’assetto geopolitico globale. Sappiamo tutti della simpatia di Trump per Putin e dell’ammirazione per i dittatori in generale, i cui metodi non devono dispiacere a un egocentrico che aspira a concentrare il potere nelle proprie mani. Un rischio per la democrazia americana e non solo, che l’elezione del tycoon renderebbe concreto. Un rischio per l’Ucraina che si vedrebbe mancare il sostegno degli Stati Uniti e sarebbe costretta a contare unicamente sugli alleati europei e un rischio per gli stessi europei, abituati alla protezione dello zio Tom. L’altra faccia della medaglia sarebbe però positiva: il ripiegamento domestico degli Usa indurrebbe l’Europa ad uscire dalla lunga fase adolescenziale per entrare finalmente nell’età adulta e assumersi la responsabilità della propria difesa. In questa ottica, anche la difesa di Kyiv e della sua libertà assumerebbe un diverso significato e imporrebbe un’urgenza che finora non ha avuto. Le mire espansionistiche di Putin, negate da alcuni, sarebbero lette con chiarezza e considerate con la preoccupazione che finora è stata assente. Sulla guerra in medio oriente, Trump sarà al fianco dello Stato ebraico come lo è stato durante il precedente mandato quando trasferì l’ambasciata americana da Tel Aviv a Gerusalemme e spinse per la normalizzazione dei rapporti tra Israele e i paesi arabi moderati. Secondo i sondaggi, l’appoggio incondizionato a Israele sposta il 66% dei voti a favore del candidato repubblicano, anche per l’atteggiamento intransigente nei confronti dell’Iran, condiviso da molti americani. Diversa, benché non opposta, la visione di Harris, che rispecchia le idee della parte più progressista del suo elettorato. Anche lei però ha confermato la necessità di sostenere Israele e il suo diritto ad esistere e difendersi. Per concludere, fermo restando che un commader in chief donna non sembra rientrare nel comune pensare degli americani, neanche quelli delle classi sociali più istruite normalmente propensi a votare per i democratici, pare che persino gli arabi americani, delusi dalla debole difesa di Gaza da parte di Biden, voterebbero Trump per protesta. Un controsenso che conferma ulteriormente il clima di dominante incertezza. Chi invece non nutre dubbi su chi vincerà le presidenziali, è un professore di storia all’American University di Washington. Sarà Kamala Harris.

