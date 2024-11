Scicli. Il programma del IV Novembre

Il Comune di Scicli rende noto il programma del IV Novembre 2024, Giorno dell’Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate.

Domani alle ore 9 raduno presso il sagrato della chiesa Santa Caterina da Siena a Donnalucata. Segue la benedizione e la deposizione della corona d’alloro presso il monumento ai caduti nel Lungomare.

Alle 10:15 raduno dei partecipanti davanti al palco della musica in via Mormina Penna a Scicli. Alle 10:30 santa messa in San Giovanni Evangelista e benedizione della corona d’alloro.

Alle 11:30 deposizione della corona d’alloro al Monumento di caduti in piazza Municipio.

