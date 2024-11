Inner Wheel Club di Pozzallo dona 5 televisori al “Maggiore” di Modica

Il personale del reparto di Ostetricia e Ginecologia dell’ospedale “Maggiore-Baglieri” di Modica, diretto dal dott. Giovanni Cavallo, è stato testimone, ieri mattina, di un atto di grande generosità. L’International Inner Wheel Club di Pozzallo, nella persona del suo Presidente Lisa Colombo, ha donato cinque televisori, dotati di relativi supporti, con l’intento di sensibilizzare al buon uso di pratiche ritenute di estrema importanza (quali il sostegno all’allattamento o alla depressione port partum) oltre che per rendere meno gravosa la degenza delle neo mamme in ospedale.

Era presente anche la dottoressa Sara Lanza, Direttore sanitario aziendale, che ha ringraziato i benefattori a nome della Direzione strategica dell’ASP.

Anche il dott. Cavallo, spalancando le porte del suo reparto, ha voluto omaggiare l’Inner Wheel della calorosa accoglienza del personale e dei pazienti, veri interpreti del percorso di umanizzazione delle cure che rientra fra gli obiettivi dell’Azienda, anche grazie al fondamentale supporto di privati e associazioni.

