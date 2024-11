Basket, Serie A2 LBF Techfind: la Passalacqua imbattuta affronterà sabato la Futurosa

Sabato al Palaminardi di Ragusa, 5a giornata del campionato di serie A2 LBF Techfind. Le aquile della Passalacqua Spedizioni di Ragusa di basket imbattute da inizio stagione ospiteranno le triestine della Futurosa.

“Trieste è una squadra con giocatrici giovanissime, tra loro anche una ragazza del 2009 – dice Laura Perseu, assistant coach della Passalacqua Ragusa – ma che può contare su elementi esperti e che è capace di affrontare situazioni codificate. In settimana abbiamo lavorato bene e, come sempre, scenderemo in

campo con il massimo dell’impegno per conquistare i due punti in palio”.

La Futurosa, dopo le prime due partite vinte, è reduce da due sconfitte consecutive, l’ultima in casa nel derby contro Udine; la quasi totalità delle segnature nel corso della stagione viene, per Trieste, dal quintetto base: ha realizzato una media di 57 punti a partita contro i 79,2 della Passalacqua; 231 punti messi a segno (subìti 238) contro i 317 insaccati da Ragusa (subìti 223).

Il mese si è chiuso con un’altra soddisfazione per il team biancoverde; nel miglior quintetto della serie A2 per ottobre, selezionato ‘dati alla mano’ dalla Lega basket femminile, troviamo la playmaker argentina della Passalacqua, Amaiquen Siciliano.

Sabato fischio di inizio alle 20.00. Arbitreranno l’incontro i signori Andrea Parisi e Giovanni De Giorgio entrambi di Catania.

