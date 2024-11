Via ai lavori nella palestra dell’istituto “La Pira” di Pozzallo

Dopo mesi di attesa, i lavori di ristrutturazione della palestra dell’istituto “Giorgio La Pira” inizieranno lunedì 4 novembre. Si partirà con il rifacimento della pavimentazione, che sarà realizzata in parquet idoneo per campionati di serie A. Seguiranno la sistemazione degli spalti, i percorsi per il pubblico e il riammodernamento dei canestri e delle reti.

Il presidente del consiglio comunale, Quintilia Celestri, e il suo vice, Giuseppe Giampietro, esprimono soddisfazione per il risultato ottenuto, frutto dell’impegno per garantire che lo sport in città abbia la giusta dimensione sociale. Un ringraziamento particolare va al direttore provinciale, dott. Nitto Rosso e all’ufficio tecnico del libero consorzio comunale di Ragusa, che hanno reso possibile questa opportunità.

Celestri e Giampietro sottolineano l’importanza di avere strutture adeguate per il potenziamento dello sport locale, lamentando la rinuncia della società di basket al campionato di serie C a causa della mancanza di spazi idonei.

“Non è accettabile che i sacrifici di chi si impegna nello sport non vengano premiati per mancanza di strutture adeguate”, affermano i due politici pozzallesi ed evidenziano come il dialogo interistituzionale sia stato fondamentale per raggiungere questo traguardo dopo anni, anzi decenni, di attesa. La palestra, pur essendo di grandi dimensioni, non era utilizzabile per l’assenza di percorsi separati e di pavimentazione idonea agli sport agonistici.

Con l’inserimento del progetto nel piano delle opere pubbliche, ora finanziato e in fase di realizzazione, si auspica che nei prossimi campionati alcune società sportive possano finalmente allenarsi e competere in un ambiente adeguato, con l’obiettivo di accedere a categorie superiori.

