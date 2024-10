Trasporto pubblico gratuito l’1 e il 2 Novembre da e per il cimitero di Modica

In occasione delle giornate di inizio novembre dedicate alla visita dei defunti, la SAIS Trasporti che gestisce il trasporto urbano in Città in collaborazione con la Polizia Locale, ha disposto per domani 1 novembre e sabato 2 novembre, il servizio gratuito di bus navetta da e per il Cimitero. Quanti fruiranno del servizio gratuito di trasporto da e per il Cimitero, riceveranno il biglietto della corsa direttamente a bordo. Il servizio si svolgerà in entrambi i giorni con lo stesso orario, dalle 8.00 alle 17.30, con partenze a ciclo continuo A/R:

1. zona 167/Cimitero (con fermate in via Risorgimento, ex Consorzio agrario, via Sacro Cuore)

2. piazzale Falcone Borsellino/Cimitero

3. via Lata/Cimitero (con fermata a Santa Teresa)

4. Frigintini/Cimitero

Tutti gli altri servizi di trasporto pubblico in Città sono sospesi l’1 e il 2 novembre

