Modica: il “Principi Grimaldi” lancia il nuovo programma Erasmus+ tra innovazione e inclusione

L’Istituto “Principi Grimaldi” di Modica ha organizzato un evento di disseminazione dei propri progetti Erasmus+, in occasione della celebrazione degli Erasmus Days. L’istituto si conferma protagonista del programma Erasmus+, grazie a un percorso di successo costruito negli ultimi otto anni, che ha visto la partecipazione di numerosi studenti e docenti in scambi internazionali.



All’evento hanno partecipato docenti delle scuole medie di Modica e Scicli, l’Assessore Chiara Fancello alle Politiche Sociali ed Educative di Modica, le referenti dell’Unità Multidisciplinaredi Modica e del Libero Consorzio Provinciale di Ragusa.

I due progetti presentati, “TAISTY – an Appetizer for Teachers and Trainers Using AI in Culinary Professions” e “Un Ponte fra Sicilia E Malta”, riguardano l’innovazione con un focus sulle frontiere emergenti come l’intelligenza artificiale, e l’inclusione, rivolto a studenti BES e con fewer opportunities.

Uno degli obiettivi del programma Erasmus+ è garantire che ogni studente, indipendentemente dalle proprie condizioni socio-economiche o difficoltà personali, possa partecipare a esperienze di apprendimento internazionale, abbattendo barriere di accesso e promuovendo pari opportunità.

Inoltre, l’introduzione dell’intelligenza artificiale all’interno dei percorsi formativi rappresenta un passo verso un’istruzione all’avanguardia, in grado di preparare gli studenti a un futuro sempre più digitalizzato. L’istituto punta così a formare giovani non solo competenti, ma anche consapevoli delle implicazioni etiche legate alle nuove tecnologie.

Grazie a questa combinazione di innovazione e inclusione, il Principi Grimaldi si con

