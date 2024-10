Over ‘60 in Fiat 500 a Monterosso Almo

Più di cinquanta le Fiat 500 che con il loro rombo, i loro colori ed i suoni particolari dei loro clacson hanno vivacizzato domenica scorsa il centro montano degli Iblei. La giornata con un programma pieno di iniziative ed incontri ha caratterizzato l’evento “ Over ‘60 in 500” attraverso l’arte e la cultura. Sfilata degli Over ‘60 che hanno indossato un accessorio degli anni ‘60, passeggiata turistica nel centro storico e giro cittadino in 500 per le viuzze del borgo. La manifestazione è stata organizzata dal Fiduciario del Coordinamento Fiat 500 di Ragusa , Giuseppe Barresi con la collaborazione dell’Associazione Gi.Ro.Tondo Aps e la disponibilità della amministrazione comunale. A ricevere gli equipaggi dei cinquecentisti il sindaco Salvatore Pagano.

Nelle foto alcuni momenti della giornata.

