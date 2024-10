Bus navetta gratuiti per i tre cimiteri ragusani per la commemorazione dei defunti

Come ogni anno, anche quest’anno, in occasione della Commemorazione dei Defunti l’Amministrazione comunale di Ragusa ha organizzato il servizio gratuito di bus navetta da e per i cimiteri della città, evitando in tal modo che nei giorni 1 e 2 novembre migliaia di autovetture circolino per le strade creando situazioni di scarsa fluidità, ingolfamento e, nelle ore di punta, di paralisi della circolazione con grave nocumento per la sicurezza stradale.

Il servizio si svolgerà in entrambi i giorni con lo stesso orario, dalle 7.30 alle 17.30, con i seguenti itinerari:

1) piazza Libertà – cimitero centrale e viceversa;

2) piazza Libertà – cimitero Ibla e viceversa;

3) piazza Giambattista Odierna (Ibla) – cimitero Ibla e viceversa;

4) via Benedetto Brin (Marina di Ragusa) – cimitero Marina di Ragusa e viceversa.

“Per consentire a tutta la cittadinanza di commemorare in modo agevole i propri cari defunti nelle giornate a loro dedicate – dichiara l’assessore alla Mobilità, Giovanni Gurrieri -, come da tradizione abbiamo disposto servizi straordinari gratuiti per raggiungere tutti i nostri tre cimiteri. Invitiamo quindi i cittadini all’utilizzo del trasporto pubblico, una scelta comoda, che evita ingorghi e che rientra nell’abitudine sempre più diffusa a utilizzare i bus, ormai frequenti ed efficienti, per i propri spostamenti quotidiani”

