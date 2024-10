Cna iblea premiata alla manifestazione “Cna davanti a tutti”

La Cna territoriale di Ragusa ha ottenuto un prestigioso riconoscimento a livello nazionale nel contesto della manifestazione “Cna davanti a tutti”. Messi in rilievo la capacità e l’impegno della squadra iblea nel sapere coinvolgere nuove imprese. “Questo attestato di stima, per quanto concerne le politiche associative che siamo riusciti ad attuare – sottolineano il presidente territoriale Cna Ragusa, Giuseppe Santocono, con il segretario Carmelo Caccamo – evidenziano, nello specifico, gli abbinati Inps, cioè il fatto che la nostra realtà ragusana riesce a sviluppare un alto grado di penetrazione sul territorio tramite la struttura provinciale e tramite le nostre sedi comunali. Tutto ciò ci permette di dare risposte alle imprese tramite i nostri operatori debitamente formati, circostanza che accorcia il rapporto tra la struttura territoriale e la base associativa e quindi ci consente di predisporre una specifica analisi sui fabbisogni dei singoli mestieri o dei raggruppamenti di interesse. Inoltre, siamo una realtà che riesce ancora a fornire risposte anche da un punto di vista delle politiche sindacali, mantenendo centrale il rapporto con le istituzioni, con i Comuni, con i parlamentari. Abbiamo creato altresì una specializzazione dei mestieri con delle competenze specifiche che permette di studiare le normative e di fornire risposte immediate in termini di servizio. Evidentemente, tutto questo ha pagato nel corso degli anni e continua a pagare”.

“Ciò, tra l’altro, accade – continuano Santocono e Caccamo – nel contesto di un panorama in cui la Sicilia è stata premiata al primo posto in Italia per la capacità associativa dell’anno 2024. Proprio all’interno di questo contesto, Ragusa recita la propria parte e lo fa in maniera rilevante. E tutto questo, per noi, è motivo di orgoglio. Un ringraziamento va ai funzionari delle sedi e a quanti gestiscono i vari servizi in maniera professionale e competente sia per le imprese e sia per i pensionati Cna. Riusciamo a sviluppare delle politiche che tendono a creare produttività e innovazione in diversi ambiti. Basti pensare, ad esempio, alle novità che abbiamo sviluppato nell’ambito dell’agenzia per il lavoro che è un’ulteriore branca che ci permette di essere riconosciuta come forza sociale a tutti gli effetti. Oggi la Cna territoriale di Ragusa può contare su circa 3.500 imprese associate, più di 2.600 pensionati oltre a 500 cittadini che ruotano attorno al sistema Cna”.

