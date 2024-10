Le dimissioni del parroco di Giarratana e la posizione del sindaco

Sulle dimissioni del parroco di Giarratana, il sindaco, Lino Giaquinta, e la sua amministrazione comunale esprimono stupore e grande dispiacere per il pesante travaglio che lha condotto il prete a questa decisione.

“Riteniamo, innanzitutto, doveroso esprimere vicinanza e sostegno a Don Francesco – dichiara l’esecutivo cittadino – in questo momento difficile ringraziandolo per il prezioso servizio sacerdotale che ha reso alla comunità di Giarratana, migliorando e favorendo le attività sociali tanto necessarie per la formazione educativa dei nostri giovani.

Di questo la comunità di Giarratana gli è grata e sicuri di interpretare il pensiero della gran parte di essa lo invitiamo a ritornare sulla sua decisione”.

La Giunta Comunale di Giarratana fa appello al Vescovo La Placa affinché valuti la possibilità e le condizioni per ritornare sulle decisioni prese.

“Giarratana è una comunità viva, con molta effervescenza sociale, magari a volte ipercritica in maniera esagerata e anche i comitati delle feste riflettono il carattere dei giarratanesi, grande passione e impegno nel portare avanti la tradizione secolare delle feste religiose.

Le feste dei nostri santi sono un patrimonio della fede e della nostra comunità e non devono diventare motivo di scontro.

Giarratana ha bisogno della parola, della guida spirituale, della azione sociale di padre Francesco, non essere riuscito finora ad eliminare incomprensioni e tensioni non deve essere sentito da padre Francesco come una mancanza o frutto di errori ma come uno stimolo a continuare nell’impegno pastorale, e tutta la comunità siamo certi non manchera’ di dimostrargli fiducia e sostegno”.

