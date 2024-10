Da Pozzallo a Malta con 4 chili di cocaina. Due arresti

A bordo di una Mercedes stavano sbarcando dal catamarano a Malta provenienti da Pozzallo. Due ragusani, una 46enne, di professione segretaria, e un 18enne pizzaiolo, sono stati arrestati dalla polizia dell’Isola dei Cavalieri con quattro chili di cocaina per un valore di mercato di oltre mezzo milione di euro. La droga era occultata nei sedili anteriori della vettura. Oltre alla cocaina, anche mille euro in contanti. La donna, che ha accusato un malore, sarebbe stata bloccata mentre tentava di inviare un messaggio con un telefonino. Gli inquirenti, nello smartphone, avrebbero trovato le istruzioni per la consegna. La droga è stata sequestrata assieme all’autovettura. Gli arresti sono stati convalidati. Il ragazzo era sbarcato a piedi ma addosso gli è stata trovata la chiave-telecomando della Mercedes, mentre la donna era alla guida dell’auto. La polizia ha proseguito nelle verifiche della lista passeggeri e poco dopo è risalita al giovane sbarcato a piedi alla spicciolata, solo che nelle tasche aveva proprio un telecomando della Mercedes che aveva destato i sospetti.

