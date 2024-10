Scontro frontale tra due auto. Perde la vita un 25enne

Trapani – Un gravissimo incidente mortale ieri sulla strada provinciale 18 Trapani-Custonaci. Due auto si sono scontrate frontalmente; nell’impatto ha perso la vita un giovane di 25 anni che viaggiava a bordo di una Fiat Bravo. Nell’altra auto, c’era una donna di 59 anni che è rimasta ferita. I due conducenti nel violento impatto, sono rimasti intrappolati tra le lamiere ed è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco per estrarli dall’abitacolo. Sul posto oltre alla Polizia locale, anche le ambulanze del 118, che hanno provveduto a trasportare i feriti all’ospedale Sant’Antonio Abate, anche se per il 25enne, purtroppo non c’è stato nulla da fare.

