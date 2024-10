Ragusa, aggredisce poliziotti. Denunciato

Gli agenti della squadra mobile di Ragusa hanno attenzionato un tunisino che, vedendo transitare l’equipaggio, si è nascosto dietro a un cespuglio. I poliziotti, insospettiti da tale atteggiamento, si sono avvicinati all’uomo, ma questi si è dato a precipitosa fuga a piedi. Una volta raggiunto, il tunisino ha aggredito gli agenti per cercare di sottrarsi al controllo e uno di loro ha riportato delle lesioni ad una gamba guaribili in 35 giorni. Il tunisino è stato denunciato alla competente autorità giudiziaria. Inoltre, in quanto irregolare sul territorio Nazionale, a suo carico è stato emesso il decreto di espulsione con accompagnamento e trattenimento al Centro per rimpatri di Caltanissetta.

