Torna l’ora solare, tra il 26 e il 27 ottobre orologi indietro di un’ora

Torna l’ora solare. Nella notte tra sabato 26 e domenica 27 ottobre, alle 3 di notte, le lancette dell’orologio andranno spostate un’ora indietro. Per cui, dormiremo un’ora in più, ma di contro avremo due ore di luce in meno. Insomma, il cambio dell’ora è alle porte. In questo modo le giornate si “accorceranno” e avremo un’ora di luce in più al mattino e una in meno alla sera. L’ora solare rimarrà in vigore fino all’ultimo fine settimana di marzo 2025. Tra il 29 e il 30 marzo 2025 si tornerà all’ora legale e le lancette andranno nuovamente portate un’ora avanti.

Salva