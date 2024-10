Ragusa-Mare, Bennardo. “È ora che qualcuno se ne occupi”

“A seguito di una richiesta di accesso agli atti, che avevo presentato agli uffici del Comune di Ragusa, qualche settimana addietro, sono stato ricevuto dal dirigente del settore preposto che mi ha illustrato la documentazione progettuale già in possesso dell’ente”. Lo afferma il consigliere comunale Federico Bennardo. Il quale aggiunge: “Ho scoperto con mio stupore che si parla di questo progetto già dagli anni Ottanta, a voler significare che l’esigenza di un raddoppio infrastrutturale era concreta già anni fa con tanto di visto del provveditorato tecnico. La Sp 25 racconta, infatti, una storia di abbandono e i cittadini chiedono a gran voce e da anni un suo raddoppio, complici i numerosi incidenti ormai agli onori della cronaca con frequenza ma anche una forte espansione della località rivierasca. In questi anni ho visto ben poco di concreto da parte dei deputati o sindaci ben oltre il loro primo mandato. Eppure, questa infrastruttura, così importante per il nostro territorio meriterebbe più attenzione per cui ho deciso di portare il caso all’attenzione del commissario del Libero consorzio”.

