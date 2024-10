Comiso. Da lunedì parte la refezione scolastica

Al via lunedì 28 ottobre il servizio di refezione scolastica. Ad annunciarlo, l’assessore alla Pubblica Istruzione, Giusi Cubisino.

“Lunedì 28 ottobre – comunica l’assessore – inizierà il servizio di refezione scolastica. Siamo felicissimi di poter iniziare questo servizio così importante con tante novità. La prima sicuramente riguarda gli interventi strutturali e strumentali realizzati grazie al finanziamento regionale pervenuto l’anno scorso. Detti interventi consentono di consegnare alla città un centro cottura che ci consentirà di produrre dei pasti di alta qualità e con alti standard di sicurezza. Altra novità riguarda il potenziamento del personale di cucina mediante l’assunzione di due nuovi cuochi che renderà il lavoro ancora più agevole e qualificato. L’ultima novità, legata agli aspetti nutrizionali, – ancora la Cubisino – è la modifica del menù. La logica sarà quella di fornire una refezione scolastica sempre migliore, recependo in tal senso le richieste che nella precedente annualità scolastica erano giunte dai genitori; grazie ai loro suggerimenti ma soprattutto grazie al supporto del nutrizionista abbiamo introdotto importanti cambiamenti. Questa novità segna un ulteriore passo avanti verso la qualità e l’educazione alimentare rispondendo alle esigenze nutrizionali e alle aspettative delle famiglie. Nasce quindi la nuova proposta alimentare che è stata concepita con l’obiettivo di educare i più giovani ad una alimentazione equilibrata per tutelare il benessere psico fisico e per riflettere sul complesso rapporto tra uomo e alimentazione andando oltre il mero aspetto nutrizionale e aiutando i più piccoli, ma anche i loro genitori, ad acquisire consapevolezza sull’importanza di una alimentazione sana, varia ed equilibrata. Proprio per questo – conclude Giusi Cubisino – , nel corso dell’anno saranno organizzati momenti di apprendimento per le famiglie, conferenze e seminari tenuti da nutrizionisti e da psicologi sull’importanza e sulla connessione tra benessere, salute e alimentazione.

Salva