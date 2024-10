Incidente stradale sulla Ragusa Mare. Auto si ribalta

Incidente stradale nel primo pomeriggio di mercoledì sulla Ragusa Mare, nelle adiacenze di Poggio del Sole. Per cause in fase di accertamento l’autista di un’auto ha perso il controllo del proprio mezzo che ha finito la sua corsa ribaltandosi. Le persone all’interno dell’auto sono rimaste ferite, ma non in gravi condizioni. Prontamente trasportate al pronto soccorso del Giovanni Paolo II, dove gli sono state prestate le prime cure. Sul posto le forze dell’ordine per accertare la dinamica. Il traffico veicolare ha subito dei rallentamenti, fino a quando la strada non è stata liberata dall’auto capovolta.

Salva