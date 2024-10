Ibleacque, Mauro:” La situazione è grave, ma non è seria”

“Più tempo passa, più sembra che la gestione di Ibleacque Spa si sia trasformata in una telenovela senza fine. Ci si chiede cosa altro dobbiamo aspettarci da una società pubblica, il cui controllo sembra essere stato sempre ignorato dal sindaco di Ragusa, Peppe Cassì, nella sua qualità di Presidente del comitato di controllo, dai sindaci-soci e dalla stessa deputazione nazionale e regionale.

La situazione è grave, ma non è seria-ammette Mauro-

È arrivato il momento di chiedere a gran voce delle risposte o, ove non sia possibile, spiegare perché tutti sono diventati ciechi. Franco Poidomani, amministratore unico di Ibleacque Spa e lo stesso Cassì , Presidente del comitato di controllo, avranno finalmente la decenza di spiegare ai cittadini, e poi alle autorità competenti, i dettagli delle operazioni condotte da questa società? Oppure si dovrà andare oltre?

Da tempo, ormai, denuncio la scarsa trasparenza e la serie di atti illegittimi che si sono susseguiti sotto la gestione di Poidomani. Solo i ciechi ormai non notano le numerose coincidenze che riguardano Ibleacque. L’opinione pubblica ha, ormai, compreso come stanno le cose non resta solo che attendere il lavoro della Magistratura, nei confronti della quale riponiamo la nostra totale fiducia.

Emblematica, in questo contesto, è la vicenda del bando per la gestione della comunicazione e delle attività social di Ibleacque. Un bando che appare cucito su misura, chiuso in poche ore con un solo partecipante. Pubblicato il venerdì pomeriggio e già assegnato il lunedì, senza nessun requisito di accesso. Un record di opacità che lascia senza parole. Se non avessi visionato personalmente i documenti, sarebbe difficile crederci. In questo scenario, non possiamo più tollerare la mancanza di trasparenza e il continuo susseguirsi di atti amministrativi quanto meno discutibili.”

