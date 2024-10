Confcommercio.”La pietra di Comiso e le scelte strategiche per il futuro”

Il presidente sezionale Confcommercio Comiso, Orazio Nannaro, ha partecipato, ieri, alla conferenza avente per tema “Tra pietra e storia”, promossa dal quotidiano “La Sicilia” e da Dse pubblicità in collaborazione con il Comune. L’appuntamento si è tenuto nell’auditorium Carlo Pace e, oltre al sindaco Maria Rita Schembari e all’on. Pippo Digiacomo, ha visto la partecipazione di illustri relatori come la dirigente scolastica Maria Giovanna Lauretta, assieme ad alcuni studenti del liceo artistico di Comiso, e Salvatore Adamo di Multifidi. “Come associazione di categoria – ha spiegato Nannaro – guardiano con molto interesse a tutte le occasioni che, come in questo caso, mirano a creare opportunità, illustrando ai giovani potenziali possibilità da cogliere al volo. La storia della pietra di Comiso, è stato detto, è la storia di un territorio che guarda al futuro, valorizzando il presente. La storia di chi sa di avere vissuto una stagione epica e vuole comunque provare a ridefinire le tracce di percorso per stagioni a venire sempre più luminose. Siamo consapevoli che la strada sia tutta in salita. Ma, al contempo, dobbiamo adoperarci per raggiungere traguardi sempre più importanti. E ci pare di capire che, per come è stato spiegato nel convegno, esistano tutte le condizioni per poterlo fare. Noi di Confcommercio saremo sempre vicino a chi intende attuare politiche di crescita in assoluto connubio con le peculiarità di un territorio, in questo caso straordinario, come quello di Comiso”.

