La studentessa ragusana Giordana Duri al Campionato Nazionale di Disegno Tecnico

Giordana Duri dell’Istituto comprensivo “F. Crispi – P. Vetri” rappresenterà la provincia di Ragusa al Campionato Nazionale di Disegno Tecnico. Sarà accompagnata dalla professoressa Nicoletta La Rosa.

Sono in tutto 29 gli studenti, vincitori delle finali provinciali, che si sfideranno il prossimo 25 e 26 ottobre a Rieti nella prestigiosa competizione, dopo un percorso di prove eliminatorie iniziato nelle loro scuole.

Un evento storico per l’educazione tecnica in Italia. Questa iniziativa, nata nel 2015 su proposta del Prof. Fabio Macchia presso l’I.C. Egnazio Danti di Alatri (FR), ha visto crescere rapidamente la partecipazione a livello nazionale, coinvolgendo ad oggi 17.000 studenti. L’obiettivo del campionato è quello di ridare centralità al disegno tecnico a mano, una disciplina fondamentale per lo sviluppo delle competenze spaziali, logiche e manuali dei ragazzi.

Gli organizzatori

L’evento è organizzato grazie alla collaborazione tra la Fondazione dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Rieti e l’Istituto Comprensivo Egnazio Danti di Alatri (FR), che hanno formalizzato un Protocollo d’Intesa per supportare questa competizione a livello nazionale, rafforzando il ruolo educativo del disegno tecnico. Attraverso questo progetto, co-organizzato e patrocinato dall’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della provincia di Rieti, dal Collegio Provinciale dei Geometri e Geometri Laureati di Rieti, dall’Ordine degli Ingegneri della provincia di Rieti, dall’Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della provincia di Rieti e dall’Istituto di Istruzione Superiore “Celestino Rosatelli” – CAT “Ugo Ciancarelli” di Rieti, si mira a promuovere un modello di formazione che valorizzi le competenze tecniche fondamentali per il futuro scolastico e professionale degli studenti.

Un evento di portata nazionale

La finale nazionale sarà un momento di grande importanza per l’intero territorio, ma anche per il panorama scolastico e formativo italiano. L’evento vede la partecipazione di istituzioni locali, regionali e nazionali, che insieme sostengono il valore dell’educazione tecnica, essenziale per formare le nuove generazioni.

Un’opportunità per gli studenti di tutta Italia

Il Campionato di Disegno Tecnico rappresenta un’occasione unica per gli alunni, che possono misurarsi con prove di disegno geometrico utilizzando strumenti tradizionali – matite, squadre, compasso – dimostrando la loro padronanza delle tecniche e la capacità di applicare conoscenze teoriche e pratiche.

Ragusa

Come detto, l’evento sarà un’importante vetrina per i giovani talenti e un’opportunità di confronto tra scuole di tutta Italia, mettendo in luce la rilevanza del disegno tecnico per la crescita intellettuale e professionale degli studenti. La provincia di Ragusa sarà rappresentata dall’alunna Giordana Duri, dell’Istituto Comprensivo “F. Crispi – P. Vetri” di Ragusa, vincitrice della finale provinciale, accompagnata dalla prof.ssa Nicoletta La Rosa.

Salva