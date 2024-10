Iblea Acque: Altri dubbi, questa volta sull’affidamento della comunicazione

Un altro incarico è stato affidato da Iblea Acque Spa, la società che gestisce il servizio idrico nell’area iblea. Questa volta l’incarico riguarda la comunicazione istituzionale, E fin qui, potremmo dire “tutto bene”. L’unica perplessità è stato il percorso e l’affidamento relativo all’incarico. Infatti, sorprende che ci sia stata una sola offerta, tra l’altro con un ribasso minimo di soli 50 euro. Ma non solo, pare che ad aggiudicarsi l’affidamento sia stata una maestra di danza, che ci auguriamo abbia i requisiti necessari per l’incarico (pubblicista giornalista o giornalista). La pubblicazione del bando sul sito della società effettivamente c’è stata a maggio 2024, anche se i requisiti per partecipare hanno fatto trapelare molte perplessità, infatti, era richiesto solamente iscrizione al registro della Camera di Commercio e curriculum vitae. Tra le tante perplessità, la fretta con la quale è stato aggiudicato l’incarico. E infine, forse, un errore di trascrizione che non è passato inosservato a chi ha avuto modo di leggere i verbali, l’orario in cui si è riunita la commissione 16.30, che non coincide con il verbale di aggiudicazione che pare sia stato chiuso alle 16:15.

Salva