Da oggi è ufficialmente aperto l’asilo nido di via Muzio Scevola

Da ggi, è aperto e accoglie i bambini, l’asilo nido comunale di Modica nel plesso in via Muzio Scevola. Un avvio delle attività con 39 posti disponibili per i più piccoli da 0 a 3 anni, assistiti da personale specializzato, operativo tutti i giorni fino al sabato, dalle ore 8:00 alle 18:00. Inoltre – ha detto, l’Assessore alle Politiche educative e sociali, Chiara Facello, è prossima l’apertura dell’asilo nido di via Gianforma per 13 posti non appena saranno completate le opere di arredo. Il ‘nido’, assieme alle famiglie, favorisce e incentiva la crescita emotiva, cognitiva e sociale di bambine e bambini, rispettando le varie fasi e i ritmi personali di sviluppo. Il significato sociale che ha l’asilo nido per i più piccoli, è quello di un servizio educativo fatto da diverse esperienze a sostegno delle esigenze evolutive e di un luogo che promuove le relazioni fra coetanei, favorendo anche l’esplorazione e la conoscenza dell’ambiente.

