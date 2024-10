Calcio, Promozione. Frigintini corsaro ad Acicatena

ACICATENA -FRIGINTINI CITTA’ DI MODICA 2 – 3

prestazione. Il Frigintini era passato per prima in vantaggio ma erano stati raggiunti e, addirittura, superati dalla formazione catanese. Yusuwa, però, è riuscito ad agganciare il pareggio e dina del fischio finale a realizzare la sua tripletta personale regalando la vittoria alla sua squadra. Si tratta del primo successo in campionato della squadra di Tasca. Per i biancorossi di casa, doppietta di Fichera.

VIAGRANDE. Splendida vittoria delsul terreno di gioco dell’ Acicatena Calcio (a Viagrande, ndr). Una tripletta di Yusuwa consente ai modicani di portare a casa tre punti a conclusione di un’ottima