A Siracusa per la revisione INPS, la rivolta degli utenti modicani

I cittadini modicani e del comprensorio che percepiscono la pensione di invalidità civile INPS dovranno, da adesso in poi, recarsi a Noto o a Siracusa per poter effettuare la visita di revisione. L’INPS regionale ha infatti stabilito che i cittadini dei comuni di Modica, Ispica, Scicli e Pozzallo non avranno più come sede di riferimento quella di Ragusa ma quella del capoluogo aretuseo. Nella migliore delle ipotesi Noto. “Una scelta che cozza contro ogni logica – tuona Salvatore Lorefice membro del comitato provinciale INPS di Ragusa – poiché costringe tantissimi utenti a lunghi viaggi per poter sottoporsi alla visita. E’ quasi inutile ricordare come queste persone siano le più deboli nella nostra società. Sono spesso disabili costretti a spostarsi con tutti i disagi del caso. Molti di loro sono anche obbligati ad utilizzare taxi privati o mezzi di trasporto speciali a causa delle loro condizioni con aggravio di spese non indifferente. Sono stato contatto da tantissimi cittadini e da alcuni consiglieri di maggioranza al Comune di Modica per interessarmi della problematica. Non si riesce a capire questa logica perché ai modicani che si devono spostare, fanno da contraltare i cittadini della parte nord della provincia che invece sono stati confermati a Ragusa. Perché questa disparità di trattamento? Non è certo una responsabilità della sede di Ragusa che anzi subisce questa scelta. Non ci possiamo arrendere però a questa decisione presa dall’alto senza nessun criterio. Dobbiamo lottare ad ogni livello per i diritti dei più deboli. E lo faremo interessando la politica, le associazioni di volontariato e le associazioni. La battaglia è appena cominciata”.

Salva