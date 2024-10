Un’anziana donna è stata scippata e scaraventata a terra. Trauma cranico e ferite varie

Ha prima adocchiato un’anzian nei pressi di Via degli Eucalipti a Comiso, poi, a bordo della sua moto, le ha scippato brutalmente la borsa, scaraventandola a terra e trascinanandola per alcuni metri. La malcapitata ha riportato trauma cranico, fratture a bacino e costole ed è ricoverata in neurologia al “Guzzardi” di Vittoria. Le forze dell’ordine stanno effettuando le indagini utilizzando le immagini di una telecamera di sorveglianza installata nella zona dove è avvenuto lo scippo, per risalire all’identità del malvivente.

