Alle 3,15 di oggi porto di Pozzallo sbarco di 49 migranti trasbordati co l’ausilio degli uomini della Misericordia di Modica. Ci sono due bambini, una donna, un non vedente e un uomo con protesi bilaterale gambe, oltre a cinque minori.

Trattati tutti in banchina,alcuni casi di principio di assideramento,nessun invio ai pronto soccorso.

Salva