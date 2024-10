Professioni sanitarie. Venerdì e sabato evento formativo a Ibla

“I professionisti sanitari in tutto il ciclo della vita”. E’ il titolo di un evento formativo promosso per domani e sabato dall’Asp 7 di Ragusa e dall’Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle Professioni sanitarie tecniche della riabilitazione della prevenzione della provincia iblea, in programma nell’auditorium San Vincenzo Ferreri. La due giorni, che inizierà venerdì alle 15 e sabato alle 9, vedrà la presenza dei vertici dell’azienda sanitaria provinciale e della federazione nazionale Tsrm Pstrp. “Le professioni sanitarie – sottolinea il presidente dell’Ordine di Ragusa, Roberto Caruso Olivo – rivestono un ruolo rilevante durante tutta la nostra vita, sin dai suoi primi istanti. Infatti, esse rappresentano la sintesi della diversità che costituisce un contributo di grande valore per il sistema salute. Il corso rappresenterà l’occasione per evidenziare le rilevanti peculiarità delle professioni sanitarie in servizio presso le Unità operative dell’Asp di Ragusa e che hanno a che vedere con il nostro Ordine e il loro ruolo nel dare risposte ai bisogni di salute delle persone”. “Tutti professionisti che, con il loro supporto – prosegue la vicepresidente Flora Mondelli – danno risposte alle diverse problematiche e ai bisogni di salute di ogni persona e le accompagnano durante tutto l’arco di vita. Conoscerle e creare una rete interprofessionale e interdisciplinare è sicuramente una importante risposta. Predisporre le basi per realizzare una rete interprofessionale e interdisciplinare evidenziando i ruoli di ogni professione, significa dare risposte a tutto tondo ai bisogni delle persone durante l’arco della vita”. La segretaria dell’Ordine, Santa Giuliano, ringrazia “l’Asp per averci accreditato l’evento a garanzia della formazione continua in Sanità sia per i loro dipendenti che per gli iscritti al nostro Ordine”.

