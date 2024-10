Dopo Helene, arriva l’uragano Milton. Popolazione in fuga nel centro-sud della Florida

I Floridiani si stanno affrettando a fare fagotto, in vista di un secondo colpo devastante in poche settimane. Dopo Helene, Milton classificato di categoria 5. Questa volta il centro-sud della Florida sarà colpito da una tempesta diversa da qualsiasi altra per i residenti dello stato, abituati agli uragani, visti negli ultimi 20 anni. Con l’uragano Milton che si dirige verso un previsto impatto sulla baia di Tampa, il primo considerato catastrofico dai metereologi negli ultimi 100 anni, le popolazioni delle zone costiere (ancora inondate dopo il passaggio dell’uragano Helene) sono state esortate dalle autorità ad evacuare il più presto possibile, lasciare le loro case e recarsi nei rifugi. “È molto faticoso per i nostri cittadini dover passare attraverso questo ennesimo uragano. Proprio quando si stava cominciando a recuperare le forze dopo la distruzione di Helene, ora si vede un altro mostro che scende giù minaccioso più che mai ” ha detto il Governatore Ron DeSantis. “Ma supereremo anche questo”. Più di 8.000 Florida National Guardsmen, l’intera forza di polizia statale, squadre municipali di ricerca e soccorso, e altri ancora sono pronti a intervenire quando l’uragano Milton scatenerà la sua violenza con venti che si stima potrebbero soffiare anche a 270 chilometri orari. DeSantis ha sottolineato ripetutamente durante gli incontri con i media che tutti coloro che si trovano lungo la costa e i fiumi dovrebbero andare di corsa nei rifugi. “È possibile ottenere trasporti gratuiti da e verso i rifugi nelle contee con ordini di evacuazione attivi, ha detto DeSantis. Lo hanno fatto con l’uragano Helene. Ora lo devono fare anche con l’uragano Milton. Il pericolo è reale, ma come sempre succede non tutti lasceranno le loro case, nonostante si trovino dritti dritti sulla rotta dell’uragano. Il rischio per costoro è doppiamente grave viste le già precarie condizioni delle loro abitazioni dopo il passaggio di Helene” ha concluso il Governatore della Florida.

Salva