GO! 2025. La prima capitale europea della cultura: Nova Gorica (Slo) e Gorizia (Ita)

Mancano poco più di 100 giorni all’inaugurazione di GO! 2025, la prima Capitale della cultura #borderless, il progetto nel quale sono accomunate le municipalità di Gorizia e Nova Gorica intorno a una frontiera che è oggi simbolo di unione e collaborazione fra due città: un luogo, dunque, dove il confine è stato superato. Nel conto alla rovescia verso l’inaugurazione ufficiale dell’8 febbraio 2025 – una data fortemente simbolica, perchè incrocia l’anniversario della scomparsa del poeta sloveno France Prešeren (8.02.1949), Giornata nazionale della cultura in Slovenia, con la nascita del poeta italiano Giuseppe Ungaretti (8.02.1888), in prima linea sul confine nel corso del primo conflitto mondiale – GO! 2025 comunica che sarà presente alla 76^ Frankfurter Buchmesse 2024, dove l’Italia sarà Paese ospite e dove il Friuli Venezia Giulia avrà un ruolo di specifica centralità, in vista dell’imminente avvio della Capitale Europea della Cultura che conferma e rilancia la regione quale crocevia culturale e strategico del continente.

GLI EVENTI DELLA REGIONE FVG / GO! 2025 ALLA FRANKFURTER BUCHMESSE 2024 (con l’Italia Paese ospite della 76^ edizione)

Programma Ufficiale

Nell’ambito del programma ufficiale della Frankfurter Buchmesse gli eventi promossi in sinergia con la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia sono previsti] venerdì 18 e sabato 19 ottobre nello Stand collettivo italiano Hall 5.0 (B44), Sala 2 della Fiera internazionale del Libro di Francoforte.

Venerdì 18 ottobre alle 11.30 si parlerà di Attraversare i confini: ridefinire le frontiere dell’editoria, con la presentazione del panorama editoriale regionale. Interverranno le case editrici Bottega Errante e Italo Svevo, l’incontro vedrà come moderatore lo scrittore Diego Marani, interprete e glottoteta, già direttore dell’Istituto Italiano di Cultura a Parigi.

Sabato 19 ottobre, nella stessa sede, dalle 17.30 si parlerà di Friuli Venezia Giulia, un luogo di parole e storie, seconda parte della presentazione del panorama editoriale regionale, parteciperanno rappresentanti dell’editore Italo Svevo e dell’Associazione Scrittori FVG. Diego Marani interverrà quale protagonista del panel e vincitore della 5^ edizione del Premio Letterario Friuli Venezia Giulia “Il racconto dei luoghi e del tempo”, promosso dalla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia con Fondazione Pordenonelegge.it. Proprio in questa veste ha scritto il racconto lungo La lingua virale, pubblicato dalla casa editrice Italo Svevo, che si presenterà in anteprima a pordenonelegge domenica 22 settembre.

E sempre con riferimento a GO! 2025 va ricordato che, nell’ambito del programma ufficiale della Frankfurter Buchmesse, domenica 20 ottobre si aprirà alle 10 con Vicini di casa, vicini di cultura, l’incontro nel quale il sindaco di Nova Gorica Samo Turel, il sindaco di Gorizia Rodolfo Ziberna e il Vicepresidente e Assessore regionale alla Cultura e allo Sport del Friuli Venezia Giulia Mario Anzil brinderanno all’imminente 2025, anno in cui le due città condivideranno il ruolo di Capitale Europea della Cultura.

Molti scrittori e scrittrici del Friuli Venezia Giulia saranno fra i protagonisti della Frankfurter Buchmesse 2024, primo fra tutti Claudio Magris, che sarà impegnato giovedì 17 ottobre nella Arena della Buchmesse, alle 15. E poi Susanna Tamaro, e ancora Mauro Covacich e Paolo Rumiz, che dialogheranno giovedì 17 ottobre intorno al tema “Abitare su una linea” (ore 12.30, Caffè Letterario | Padiglione Italiano). E sempre nel programma ufficiale ci saranno anche il direttore artistico di pordenonelegge Gian Mario Villalta, Chiara Carminati e l’artista Lorenzo Mattotti che firma l’immagine ufficiale della partecipazione dell’Italia alla Fiera di Francoforte 2024.

