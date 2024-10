Giornata mondiale della Salute Mentale: il 10 ottobre Open Day a Ragusa, Vittoria e Modica

In occasione della Giornata mondiale della Salute Mentale, che si celebra il 10 ottobre, Fondazione Onda ETS organizza l'(H) Open Day sulla Salute Mentale coinvolgendo gli ospedali con il Bollino Rosa e i presidi dedicati alla salute mentale. L’iniziativa, giunta alla sua undicesima edizione, si pone l’obiettivo di sensibilizzare la popolazione sull’importanza della diagnosi precoce e favorire l’accesso alle cure, aiutando a superare pregiudizi, stigma e paure legati alle malattie psichiche. Le oltre 130 strutture del network Bollino Rosa e i presidi dedicati alla salute mentale che hanno aderito all’iniziativa, offriranno gratuitamente visite psichiatriche, colloqui psicologici, sportelli di ascolto, somministrazione di test, info point, conferenze e distribuzione di materiale informativo per ansia, depressione, schizofrenia, disturbi dell’umore e del sonno, psicosi e disturbi del comportamento alimentare.

Nel caso dell’ASP di Ragusa, sono due le strutture aderenti: l’Unità Operativa Complessa di Psichiatria di Ragusa-Vittoria organizza un Open Day al Centro di Salute Mentale di Ragusa (via ing. Migliorisi 55) e nell’ambulatorio distrettuale di Vittoria (via Nicosia 27), con la possibilità di incontrare l’equipe multidisciplinare (medico psichiatra, psicologo, assistente sociale, infermiere, educatore professionale, terapista della riabilitazione psichiatrica). Inoltre verrà proiettato un video sulla funzione territoriale del Centro di Salute Mentale, con la presentazione degli interventi di prevenzione, di cura e dei progetti educativo-riabilitativi. L’Unità Operativa Complessa di Psichiatria di Modica, invece, offrirà informazioni e consulenze multidisciplinari presso il CSM di via Aldo Moro 3, ma anche consulenze psicologiche telefoniche, dalle 10.30 alle 18.30. Sulla locandina allegata tutte le informazioni e i numeri utili.

“I disturbi psichici impattano negativamente sulla qualità e sulla quantità di vita, investendone gli ambiti personale, affettivo-familiare, socio-relazionale e lavorativo e portando spesso a isolamento e solitudine. Per questo è importante intervenire il prima possibile: chiedere aiuto rappresenta il primo fondamentale passo per affrontare il problema. Quest’anno la Giornata mondiale della Salute mentale è dedicata alla salute mentale all’interno dei posti di lavoro, ambito nel quale Fondazione Onda ETS è già impegnata con il Bollino Health Friendly Company dedicato alle aziende virtuose verso il benessere psico-fisico dei propri dipendenti”, dichiara Francesca Merzagora, Presidente Fondazione Onda ETS.

“Il Dipartimento di Salute Mentale – dice il direttore del DSM, dott. Pino Morando – con le sue Unità Operative e i Servizi ospedalieri e territoriali, garantisce la cura e la presa in carico attraverso il libero accesso, dall’età evolutiva all’età adulta, grazie al lavoro svolto in equipe multiprofessionale ad elevata competenza e professionalità, come previsto dalle normative vigenti. Le molteplici iniziative e progettualità già in essere, che coinvolgono le Istituzioni tutte ed il terzo settore, rispondono a ciò che oggi costituisce la mission della presa in carico dell’assistito con disabilità psichiche, non più solo ad appannaggio dei servizi specialisti

Salva