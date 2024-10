Tragedia sulla Statale 284. Due le vittime

Paternò: Gravissimo Incidente stradale che ha causato la morte di due persone, a causa di uno scontro sulla statale 284, in provincia di Catania. L’incidente è avvenuto a Paternò, e ha visto coinvolto un’auto e un camion, che dopo lo scontro è andato in fiamme. Ancora in corso di ricostruzione la dinamica dell’incidente. Secondo le prime ipotesi l’auto, che viaggiava in direzione Biancavilla Paternò, avrebbe invaso la corsia opposta di marcia per un malore o una distrazione del conducente. Dalle prime indagini, sembrerebbe che il camion si sarebbe trovato frontalmente l’auto, per evitare l’impatto, l’autista ha sterzato bruscamente andando a sbattere contro il muro di contenimento. Entrambi i conducenti sono morti. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, i Carabinieri, la Polizia e le ambulanze del 118, oltre all’elisoccorso, che appena giunto sul posto, i sanitari non potuto far altro che constatarne la morte.

