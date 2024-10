Gemellati i circoli AUSER di Ragusa e Trapani. La cerimonia a Petrosino

I circoli AUSER della Provincia di Ragusa e quelli dell’AUSER di Trapani si sono gemellati al termine di una gita organizzata.

La cerimonia del gemellaggio si è svolta nella Casa del Volontariato e delle Culture Ce.S.Vo.P di Petrosino (TP). La nutrita delegazione della provincia era formata da 55 soci dei circoli di Ragusa, Vittoria, Ispica e Modica, guidata dal Presidente Provinciale Salvatore Garofalo e dalla Vice Presidente Enza Pelligra, dai Presidenti dei circoli, Elena Pluchino, Concetta Martorana, Anna Macca e Francesco Denaro.

La delegazione trapanese guidata dal Presidente Provinciale AUSER Franco Coppola, dai Presidenti dei circoli di Marsala Enzo Russo e di Petrosino Nicolò Anastasi. I Tantissimi soci Auser delle due Province siciliane hanno condiviso un importante momento di convivialità e di socializzazione, scambio di doni e targhe ricordo.

Biscotti tipici trapanesi preparati per l’occasione dai volontari Auser di Petrosino e specialità alla mandorla tipici degli Iblei, hanno costituito il menù della serata.

Sono stati tre giorni intensi e piacevoli di Turismo sociale e culturale in provincia di Trapani, da parte dei soci AUSER della provincia di Ragusa. Un piacevole soggiorno di vacanza e di cultura per i partecipanti. Sono state visitate le città di Marsala, Trapani ed il borgo medievale di Erice. A far da guida i volontari dell’Auser di Marsala.

Nel corso della serata del gemellaggio si sono registrati gli interventi dei Presidenti provinciali Franco Coppola e Salvatore Garofalo ed è intervenuta la Presidente del Ce.S.Vo.P della Sicilia Occidentale prof.ssa Giuditta Petrillo che ha sottolineato il ruolo e la centralità del volontariato nella società siciliana. Ha ricordato il ruolo determinante dei volontari Auser nel periodo della pandemia COVID a sostegno delle fasce più deboli e fragili.

Un particolare ringraziamento all’artista Rosita Maltese, volontaria di Petrosino per aver creato e dipinto il piatto in ceramica che l’Auser Trapani ha donato a Ragusa e a Vincenzo Coppola volontario ed animatore del circolo di Petrosino che ha contribuito non poco alla riuscita della serata.

